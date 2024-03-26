Мурманские портовики помогают обновлять пространства МАУ

Стильно, комфортно, современно. В таких условиях сейчас учатся студенты Мурманского арктического университета по программе «Менеджмент. Логистика и управление предприятием».

Именно там готовят квалифицированных специалистов для работы в старейшей компании региона – Мурманском морском торговом порту НТК, который славится не только своими производственными рекордами и мощностями, но и множеством социально значимых проектов, поддержкой общественных инициатив.

Фото: https://vk.com/murport51?w=wall-149919532_3755&z=photo-149919532_457254645%2Fwall-149919532_3755