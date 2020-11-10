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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.20 15:00

Мурманские портовики поздравили центр «Лапландия» с 35-летием

35 лет исполнилось Мурманскому областному центру дополнительного образования «Лапландия». Мурманские портовики поздравили коллектив и воспитанников центра, с которым их связывают многие годы успешного сотрудничества. В качестве экспертов сотрудники предприятия принимают участие в реализации таких программ и проектов «Лапландии», как конкурсы «Шаг в будущее» и «КвантоАрктика», вместе работают на площадке всероссийского фестиваля «Юные инженеры «Арктики»», активно участвуют в развитии «Заполярного Нанограда», деятельности «Экологического патруля» и воплощении в жизнь других ярких проектов «Лапландии».

«За минувшие годы центр стал неотъемлемым и очень важным элементом системы образования нашего края, частью жизни тысяч юных мурманчан, которые нашли в нем неоценимую помощь в реализации своих интересов, поиске будущей профессии, определении своих судеб. Мы искренне рады, что эта работа ведется, в том числе, при участии мурманских портовиков», - сказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

В настоящий момент воспитанники центра под руководством педагогов и в тесном контакте с представителями АО «ММТП» работают над созданием 3D-модели порта, который с детальной точностью воссоздаст производственную площадку предприятия. Ранее они встречались с генеральным директором АО «ММТП» Алексеем Рыковановым, который поддержал ребят в их работе:

«В столь юном возрасте трудиться над созданием 3D-модели – это дорого стоит. От лица работников Мурманского морского торгового порта и от себя лично благодарю вас за проделанную работу и желаю вам дальнейших творческих и профессиональных успехов», - сказал Алексей Рыкованов.

Напомним, что на базе «Лапландии» реализуются различные проекты и программы подготовки. В частности, действует Российское движение школьников, Военно-патриотическое движение «Юнармия», Региональный модельный центр, Региональный координационный центр по работе с одаренными детьми. В центре реализуют программу ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников 10-17 лет «ЮниорПрофи» (JuniorSkills) и работает детский технопарк «Кванториум-51» по направлениям «Промышленный дизайн», «Геоквантум», «Промробоквантум», «Биоквантум», «IT» и «Хайтек». Руководство «Лапландии» напоминает о возможности записать детей на эти и другие занятия, которые помогут развить способности, сформировать навыки, необходимые в дальнейшем во всех жизненных сферах, освоиться в интересных и важных профессиях, внести свой вклад в технический прорыв страны, воплощая в жизнь яркие идеи под руководством опытных педагогов-наставников и экспертов из сектора реальной экономики, в том числе представителей Мурманского морского торгового порта.

 

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