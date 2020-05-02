Мурманские портовики поздравили с 90-летием ветерана ММТП Героя Социалистического Труда Ивана Ильича Контарева

Мурманские портовики поздравили ветерана Мурманского морского торгового порта Героя Социалистического Труда Ивана Ильича Контарева. Сегодня ему исполнилось 90 лет. С учётом мер, направленных против распространения новой коронавирусной инфекции, это было сделано в максимально безопасном для юбиляра режиме.

«От всего коллектива Мурманского морского торгового порта примите наши поздравления и самые теплые пожелания здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим близким. Ваш жизненный и трудовой путь – это достойный пример ответственного отношения к своему делу, преданности предприятию, любви к родному краю. Ваш опыт и достижения – это неотъемлемая часть истории ММТП, на которой воспитываются новые поколения портовиков XXI века!», - отметил в своем поздравлении генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт», - Алексей Рыкованов.

Иван Ильич Контарев родился на хуторе Успенка Нехаевского района Волгоградской области. В 1938 году семья переехала в Мурманск. С 1954 года работал в ММТП докером-механизатором, бригадиром комплексной бригады докеров-механизаторов. Указом Президиума Верховного совета СССР от 29 июля 1966 года за досрочное выполнение семилетнего плана по развитию морского транспорта и выдающиеся производственные успехи был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Как сообщает пресс-служба компании, АО «Мурманский морской торговый порт» входит в группу компаний СУЭК – одной из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейшего в России производителя угля, крупнейшего поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, одного из ведущих производителей тепла и электроэнергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.