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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.20 17:15

Мурманские портовики поздравили воспитанников регионального центра «Ровесник» с Днём защиты детей

Сегодня сотрудники Мурманского морского торгового порта поздравили воспитанников регионального центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник» с Международным днём защиты детей. В рамках мероприятия от лица АО «ММТП» был передан партнерский сертификат на 500 тысяч рублей на нужды учреждения.

Ежегодно ребята и сотрудники центра готовят большую праздничную программу, однако, в связи с пандемией коронавирусной инфекции все мероприятия перешли в онлайн-формат. Учитывая сложившуюся ситуацию, сотрудники градообразующего предприятия навестили детей и принесли праздничную атмосферу в их дом.

«Мы знаем, что День защиты детей – это долгожданный праздник для воспитанников центра. Именно поэтому мы решили порадовать ребят и подготовили для каждого сладкие подарки», - отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Мурманские портовики передали ребятам множество сладостей: пироженные, конфеты, печенья и то, без чего не обходится ни один праздник – большой торт.

«Для нас очень важна поддержка такой крупной организации как Мурманский морской торговый порт. Каждый год в этот день ребят поздравляют волонтеры, различные предприятия, но сегодня все проходит в виртуальном формате. Поэтому для нас стало большим сюрпризом, когда портовики предложили организовать для центра чаепитие, ведь детям так не хватает праздника в реальной жизни», - подчеркнула директор Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник» Любовь Максименко.

Полученные средства от материальной поддержки будут направлены центром на закупку оборудования для дистанционного обучения, походного снаряжения, подготовку культурно-массовых мероприятий, организацию летних экскурсий по Кольскому краю и ремонт помещений.

В знак благодарности воспитанники центра подготовили для портовиков рукодельную картину, выложенную из ярких страз по технике алмазной вышивки.

Мурманский морской торговый порт ежегодно оказывает поддержку различным социальным учреждениям. Работа в данном направлении является важной частью масштабной социальной программы градообразующего предприятия.

 

 

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