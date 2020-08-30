Мурманские портовики поздравляют коллег с Днём шахтёра!

Сразу несколько торжественных событий, важных для мурманских портовиков, приходятся на август и сентябрь: День шахтёра и день рождения Мурманского морского торгового порта. И каждый из них становится частью общего праздника, который объединяет работников компании «СУЭК» от Хабаровского края до Мурманской области.

Вся наша страна отмечает День шахтёра в последнее воскресенье августа. Шахтёр - сложная профессия, которая в современных условиях требует многих навыков и постоянного их совершенствования. Люди, которые связали свою жизнь с данной профессией, по-настоящему сильные духом и характером, а также не понаслышке знают цену настоящему труду.

Именно благодаря, нацеленному на высокий результат, совместному труду коллег-шахтёров и портовиков были достигнуты все рекордные показатели АО «ММТП». Уважение к человеку труда, самоотверженная работа, преданность профессии и ответственное отношение к делу – вот, что объединяет портовиков и шахтёров.

Трудовой коллектив Мурманского морского торгового порта выражает самые искренние и теплые поздравления в адрес коллег-шахтеров. Портовики желают Вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

С праздником, дорогие друзья!