Мурманские портовики приняли участие в Кубке России по хоккею с мячом среди ветеранов

В Архангельске завершился турнир на Кубок России по хоккею с мячом среди ветеранов. Он проходил в 11 раз и был посвящён памяти самого титулованного тренера в истории хоккея с мячом Владимира Янко. На лёд вышли шесть команд из Архангельска, Мурманска, Москвы, Северодвинска, Сыктывкара, Обухова. В числе тех, кто выступал за команду «Мурманск», были трое представителей АО «Мурманский морской торговый порт» - Дмитрий Соснин, Яков Красовский, Алексей Горохов.

Как рассказал мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский, начало турнира для мурманчан было непростым. В первый игровой день они вышли на лёд против фаворитов турнира – команд «Динамо» (Москва) и «Водник» (Архангельск). Игры отняли много сил, что сказалось в следующем поединке с командой «Север» (Северодвинск) - фактически это был матч за бронзовые медали. К тому же при обилии голевых моментов в этой встрече подвела реализация голевых моментов. В то же время «северяне» имели всего несколько возможностей и не упустили их. В завершающей части турнира мурманчане нашли свою игру и в двух заключительных встречах одержали уверенные победы с крупным счётом. В итоге – почётное 4-е место.

«На самом деле, получился настоящий праздник русского хоккея. В турнире выступали признанные мастера хоккея с мячом страны, был большой интерес со стороны болельщиков. Все это создавало очень тёплую, дружескую атмосферу. Важно, что совместными усилиями органов власти регионов и городов, Федерации хоккея с мячом России, хоккейных клубов, предприятий, в том числе Мурманского морского торгового порта, который регулярно оказывает помощь нашей команде, не забывают ветеранов и сохраняются традиции русского хоккея, а его история продолжается», - сказал Яков Красовский.

Напомним, турнир на Кубок России по хоккею с мячом среди ветеранов является регулярным. Он проходит в различных городах страны и посвящается выдающимся представителям отечественного хоккея с мячом. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из локомотивов развития русского хоккея в Мурманске и Мурманской области.

А сегодня хоккейный клуб «Мурман», который продолжает выступление в XXXI Чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге, встретится с хабаровским «СКА-Нефтяник». Игра пройдёт на стадионе «Строитель», начало - в 18.30. Вход бесплатный.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250848%2Fwall-149919532_2959