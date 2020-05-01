Мурманские портовики приняли участие в поэтическом флэшмобе со стихами капитана ММТП военной поры

Работники Мурманского морского торгового порта стали участниками флэшмоба, организованного газетой «Комсомольская правда» и посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - «75 стихотворений о Победе». Его участники читают выбранные ими стихотворения о подвиге нашего народа в годы борьбы с фашистской Германией. Как отметили коллеги из «Комсомолки», его первыми участниками стали сотрудники Мурманского морского торгового порта и военнослужащие Северного флота. Напомним, что в годы войны порт не останавливал свою работу, хотя многие работники ушли на фронт. А Северный флот стоял на страже наших морей и Кольской земли.

Докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах АО «ММТП» Сергей Борецкий и начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова прочитали стихотворения Андрея Ивановича Душина, который в годы Великой Отечественной войны был капитаном Мурманского морского торгового порта. Поэтические строки были взяты из его повести в стихах, обнаруженной в архиве Мурманского морского торгового порта и изданной предприятием.

Как отметил в предисловии к изданию член Союза писателей России Дмитрий Коржов, «автор этой чудо повести в стихах - абсолютный самородок». Он родился в 1915 году в Костроме. Судьбу связал с морем. Ходил моряком, был лоцманом Ленинградского торгового порта, штурманом дальнего плавания, рыбного порта Ленинграда. Позже работал в порту Клайпеды, был директором ленинградского «Тралфлота», строил, а затем возглавил питерский завод «Ленпроммеханизация». В 1942 – 1943 гг. служил старшим помощником капитана и капитаном судна «Индига» ММТП. Регулярно совершал рейсы на полуостров Рыбачий: в Озерко, Эйну и другие населенные пункты, находившиеся в зоне боевых действий, обеспечивая Северный военно-морской флот десятками тысяч тонн военных грузов. После этого был старшим лоцманом и капитаном порта. Приказом командующего СФ № 052 от 17 июля 1945 г . был награждён Орденом Отечественной войны II степени.

По воспоминаниям, Андрей Иванович был ярким, разносторонне одаренным человеком. Например, при образовании в семь классов знал два европейских языка. А свою любовь к Мурманску он пронес на протяжении всей жизни и выразил ее в поэтических строках, которые теперь читают портовики XXI века.