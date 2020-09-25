Мурманские портовики присоединились к акции «Зелёный рекорд»

Сотрудники Мурманского морского торгового порта приняли участие в традиционной экологической акции «Зелёный рекорд». В честь 105-летия родного предприятия и приближающегося дня рождения Мурманска они высадили 105 саженцев деревьев и кустов в припортовом районе Мурманска на перекрестке улицы Загородной и Водопроводного переулка.

«Мурманские портовики традиционно принимают участие во всех социально значимых акциях. Реализация программ по благоустройству города и созданию комфортной городской среды является важным элементом социальной политики нашего предприятия. Сегодня мы высадили здесь деревья, а в скором времени в этом же районе сдадим городу проекты по благоустройству дворовой территории и реконструкции детской площадки», - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Отметим, что за пять лет в рамках акций по озеленению областного центра мурманскими портовиками было высажено 600 кустов сирени, 300 саженцев берёзы, рябины, черемухи и более 200 кустов жимолости, спиреи, шиповника.

«Участие в акциях «Зелёный рекорд» - это еще один вклад портовиков в развитие нашего города. Желаю, чтобы у каждого мурманчанина была возможность последовать нашему примеру», - подчеркнул начальник грузового района № 2 АО «ММТП» Игорь Кукунин.

Высаженные саженцы сирени, спиреи, жимолости были привезены специально по заказу Мурманского морского торгового порта из Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства, расположенной в Апатитах. Также накануне был завезён плодородный грунт и подготовлена территория.

«Мы регулярно участвуем в акции «Зелёный рекорд». Благодаря таким акциям и нашему предприятию, мы делаем Мурманск краше для жителей и гостей города», - подчеркнула специалист по документообороту АО «ММТП» Татьяна Федорова.

Участие в «Зеленом рекорде» и других акциях по озеленению Мурманска стало для портовиков и членов их семей доброй традицией. Как правило, к ним присоединяются жители домов, рядом с которыми портовики высаживают кусты и деревья. Так было и на этот раз.

Напомним также, что ежегодно на промышленных площадках предприятия высаживают хвойные и лиственные деревья в рамках масштабной экологической программы АО «ММТП».