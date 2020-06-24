Мурманские портовики присоединились к Всероссийской акции «Весть Победы»

Сегодня мурманские портовики приняли участие во Всероссийской акции «Весть Победы». Она прошла по всей стране в честь Парада Победы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В знак уважения к памяти о героическом подвиге поколения победителей торжественные гудки прозвучали на причалах Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала, на буксирах «МАСКО» и судах в акватории порта, на локомотивах и автомобилях предприятий.

В обращении, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов отметил: «Все мы – родом из той Великой Победы. С годами её значение проявляется ещё более ярко. Она живет в наших сегодняшних делах, в нашем ответственном отношении к памяти, к своему делу, к родному городу и краю. Нам есть, на кого равняться. И пока мы помним о подвиге наших предшественников, у нас есть будущее. А помнить мы будем всегда!»

Напомним, в годы Великой Отечественной войны мурманские портовики обработали более двух миллионов тонн грузов, необходимых на фронте и в тылу. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.