Мурманские портовики прошли обучение управлению новыми погрузчиками

Специалисты Мурманского морского торгового порта прошли обучение управлению специальной техникой от представителя компании «Liebherr». В конце прошлого месяца докеры-механизаторы АО «ММТП» получали новые знания и осваивали правильные методы работы с новыми погрузчиками.

Напомним, недавно мурманские портовики приобрели у своих зарубежных коллег несколько фронтальных погрузчиков тяжелого класса модели L566. Ранее подобные машины уже использовались на производственных площадках АО «ММТП», однако, с каждым годом техника обновляется и появляются новые особенности управления. Для того, чтобы рассказать о правилах эксплуатации погрузчиков на градообразующее предприятие прибыл оператор-демонстратор компании «Liebherr» Алексей Ощепков.

«Проведя небольшую лекцию, мы сразу же приступаем к практике – выходим на производственную площадку и отрабатываем с портовиками полученные знания. Акцент делаем на том, чтобы бережно относится к технике и избегать в работе нежелательных моментов», - отметил оператор-демонстратор компании «Liebherr» Алексей Ощепков.

В ходе трехдневного обучение коллега из зарубежной компании провел как теоретическую, так и практическую часть обучения по технике безопасности, особенностям системы управления и функционала машины для портовиков. В программе обучение участвовали десять докеров-механизаторов АО «ММТП», которые каждую смену проводят за рулем погрузчиков, осуществляя погрузочно-разгрузочные операции.

«Для меня это хорошая практика и хотелось бы почаще встречаться с такими специалистами. Удалось освежить в памяти знания, которые были получены ранее, и отточить навыки управления машиной. Конечно же, это повышает эффективность нашей работы», - подчеркнул докер-механизатор УКБ №13 Яков Красовский.