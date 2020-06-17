Мурманские портовики провели экологическую акцию для воспитанников регионального центра социальной помощи семье и детям

Сотрудники Мурманского морского торгового порта провели экологическую акцию для воспитанников регионального центра социальной помощи семье и детям. Волонтерский отряд АО «ММТП» подготовил познавательную развлекательную программу для ребят, а дети в свою очередь выучили стишки, посвященные защите окружающей среды.

Перед началом мероприятия портовики передали воспитанникам учреждения защитные маски с изображением животных, занесённых в «Красную книгу России», в упаковках с рассказом об 11 редких видах, которые находятся на грани исчезновения. Такая идея была реализована АО «СУЭК» и МинПрироды в рамках проекта #СпасиСебяСпасиИх. Дизайн масок - напоминание о том, что бережное отношение к себе и природе ведет к здоровому будущему и сохраняет хрупкий животный мир.

Участники экологического флешмоба, стартовавшего по всей стране 5 июня и приуроченного ко Дню эколога и всемирному Дню окружающей среды, размещают свои фото с хэштегом #СпасиСебяСпасиИх в масках с изображениями краснокнижных животных, напоминая о том, что в заботе нуждаются не только люди.

Волонтерский отряд АО «ММТП», обеспечив всех участников средствами индивидуальной защиты, провёл небольшую музыкальную разминку для воспитанников центра, после которой приступили к озеленению территории учреждения. Ребята объединились с портовиками в одну дружную команду и совместными усилиями высадили десять новых саженцев ели.

После чего добровольцы градообразующего предприятия провели небольшую викторину с угадыванием животных, а дети зачитали заготовленные стишки. Победителям викторины был вручен «экологический» приз – игрушка с семенами, которую необходимо полить и вырастить своё растение.

Стоит отметить, что сотрудники комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» подготовили почву, подстригли газон и завезли плодородный грунт для новых растений, а также передали центру еще десять саженцев Венгерской сирени для самостоятельной высадки и краску для облагораживания территории.

Напомним, что Мурманский морской торговый порт регулярно оказывает поддержку Мурманскому центру социальной помощи семье и детям. Ранее портовики передали учреждению сертификат на 700 тысяч рублей, а также самокаты, нательную защиту, настольные игры.

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