Мурманские портовики успешно обработали уникальное для Северного морского пути судно

В дни празднования 108-й годовщины со дня рождения Мурманского морского торгового порта мурманские портовики приняли участие ещё в одном знаковом достижении, которое связано с освоением Северного морского пути. Они успешно обработали судно «Gingo» класса CapeSize. На его борт было отгружено 164501 тонна железорудного концентрата.

Сейчас морской гигант завершил следование по трассе СМП и направляется в китайский порт Циндао. Как подчеркивают специалисты, «Gingo» стал самым большим судном-балкером, которое прошло по трассе Северного морского пути, а груз на его борту – самой большой судовой партий, перевезённой по главной северной транспортной артерии России.

«У Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала уже есть успешный опыт обработки и отправки грузов по Северному морскому пути. Это направление нашей деятельности становится все более востребованным и имеет значительный потенциал для развития, поскольку позволяет сократить время доставки грузов практически в два раза по сравнению с традиционными маршрутами. Максимальная за всю историю Северного морского пути судовая партия - это знаковое событие и для нашего предприятия, и для всех, кто связан с освоением Арктической зоны Российской Федерации», - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252838%2Falbum-149919532_00%2Frev