Мурманские портовики в Заполярье собрали урожай вишен и яблок

Ежегодный урожай яблок и вишен собрали в Мурманском морском торговом порту. Как отметила начальник комплекса социально-бытового обслуживания АО «ММТП» Ирина Гречишникова, пусть речь идёт всего о нескольких яблоках и ягодах, но показателен сам факт. Несколько лет назад деревья были привезены из Санкт-Петербурга, хорошо адаптировались и теперь являются предметом особой гордости специалистов АО «ММТП».

«Секрет в том, что мы любим своё дело и максимально бережно относимся к заполярной земле и природе. Забота и внимание всегда творят чудеса! И позволяют даже в Арктике выращивать яблоки и вишни», - с гордостью говорит Ирина Вячеславовна.

Напомним, Мурманский морской торговый порт – крупнейшая стивидорная компания, которая успешно работает в Арктической зоне Российской Федерации уже 106 лет. Суровый северный климат является частью привычного трудового ритма заполярных портовиков, которые обеспечивают надежные связи с крупнейшими логистическими центрами мира. В то же время, несмотря арктические условия, сотрудники создают на территории предприятия цветники, высаживают кустарники и деревья, которые не только радуют глаз, но и приносят плоды.

Все это является частью масштабной экологической программы АО «ММТП». Её реализация получила высокую оценку. В частности, АО «Мурманский морской торговый порт» стало победителем восьмого ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» в номинации «Лучший проект года» в категории «Мегапроекты» и получило специальный диплом за проект «Экологическая программа Мурманского морского торгового порта» «за значительный вклад в устойчивое развитие отрасли, решение социальных и экологических задач». Конкурс проводил Аналитический центр при правительстве Российской Федерации.