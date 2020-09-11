Мурманские портовики высадили редкие деревья в сквере у Морского вокзала

Сотрудники АО «ММТП» высадили редкие деревья у нового монумента в сквере перед Морским вокзалом – бюста выдающегося российского инженера, портостроителя, основателя Мурманского морского торгового порта Валериана Ляхницкого. Церемония прошла в рамках празднования 105-летия старейшего предприятия Мурманска. Вместе с внуком Валериана Ляхницкого Сергеем Ивановичем, генеральным директором АО «ММТП» Алексеем Рыковановым и директором гимназии № 8 г . Мурманска Ольгой Дзюбой в церемонии приняли участие ученики транспортного-логистического класса, открытого по инициативе АО «ММТП». Благодаря им теперь территорию сквера украшают саженцы красного дуба.

«Мы гордимся тем, что в наши дни портовики продолжают и развивают традиции предшественников: внедряем новые прогрессивные технологии и практики, реализуем масштабные экологические программы, создаем условия для обучения и трудоустройства юных мурманчан, обустраиваем родной город. Мы делаем это, потому что точно знаем, что ростки любви и ответственности, которые мы прививаем своим трудом, обязательно дадут всходы. Именно об этом говорит 105-летний опыт успешной работы Мурманского морского торгового порта», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Решение посадить редкие для нашего региона деревья было принято не случайно. Как пояснили специалисты, во все времена дуб считался символом могущества, долголетия, и часто именно его высаживают на центральных площадях городов. Стоит отметить, что красный дуб хоть и редкое для Кольского Заполярья растение, но, тем не менее, оно приспособлено к условиям Крайнего Севера, тем более, что имеет ещё и другое название – «северный». Оно дано с учётом морозостойких качеств и нетребовательности к солнечному свету. Отличительной чертой северного дуба являются специфические листья: при распускании они имеют багровый оттенок, а затем зеленеют. Как уточняют специалисты, в Мурманске всего несколько таких растений. Их можно встретить в центре города на улице Карла Маркса, а также в Первомайском районе на улице Героев Рыбачьего.

Сотрудники Мурманского морского торгового порта регулярно высаживают деревья и цветы в рамках озеленительных кампаний как на территории предприятия, так и на улицах, парках и скверах города. Эта работа является важным элементом экологической программы АО «ММТП». Начиная с 2017 года, специалисты АО «ММТП» высадили на территории предприятия и города более 400 елей.