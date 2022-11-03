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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.22 11:35

Мурманские портовики выступили на фестивале в Кремлёвском дворце

В Москве в Государственном Кремлёвском дворце прошёл гала-концерт III Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» и интерактивные представления от фестивального движения «Хороводы России».

Как отметили организаторы, в нём приняли участие самые талантливые исполнители русской народной песни и танца. В их числе был народный самодеятельный коллектив Ансамбль казачьей песни «Северная станица» Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска, а в его составе сразу три работника АО «Мурманский морской торговый порт»: ведущий инженер отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства дирекции по капитальному строительству и развитию Ирина Духанина, ведущий инженер-конструктор отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства дирекции по капитальному строительству Оксана Фатыхова и докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 Виктор Кушнаренко.

«Фантастические впечатления от самого факта, что мы стали участниками фестиваля и выступали в Государственном Кремлёвском Дворце! Удивительная атмосфера и настроение, ощущение единства и понимание глубинной связи с народными корнями в каждом, кто присутствовал на гала-концерте. Все это запомнится на многие годы!», - поделилась эмоциями Ирина Духанина.

Фестиваль народных традиций «Хранимые Веками» проходил в Год культурного наследия народов России. Вместе с лучшими творческими коллективами нашей страны – лауреатами фестиваля – в гала-концерте выступили Л. Лещенко, Н. Бабкина, Н. Басков, Валерия, С. Лазарев, Д. Певцов, Алсу, В. Винокур, Зара, А. Буйнов, Н. Королёва, Хабиб, Г. Матвейчук, Варвара, А. Абдразаков, Т. Повалий, А. Макеева, А. Шиловская.

Как подчеркнул исполнительный директор проекта «Хороводы России» Владимир Шампаров, удалось воплотить в жизнь несколько принципиально важных моментов. Прежде всего, стоит отметить, что аналогов такого праздника не было даже в СССР. При этом топ-артисты эстрады были включены в русскую традицию и своими именами и авторитетом продвинули её. И кончено, была наглядно продемонстрирована сила живых народных хороводов.

«Наш ансамбль представил на фестивале казачьи песни, элементы крутки казачьей шашкой - это то направление, которым занимается наш коллектив. Внимание, которое мы увидели со стороны зрителей, очень важно для нас. Оно придает силы и уверенности в том, что мы делаем правое дело!», - сказала Оксана Фатыхова.

Фестиваль был организован Фондом «Культурный код» при участии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250324%2Fwall-149919532_2815

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