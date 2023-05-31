Мурманские практики поддержки волонтёрства вошли в финал Всероссийского конкурса

Четыре волонтёрских проекта Мурманской области – «#НаСевереДобро», «Школьный медиацентр», «МаскСети» и «Организаторы добровольческой деятельности» вошли в финал Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» 2023 года.

Результаты стали известны по итогам заключительного этапа конкурса, в ходе которого состоялась очная презентация проектов. Победители будут определены в период с 5 по 9 июня.

Призёры конкурса смогут получить финансирование своего проекта на сумму от 300000 до 2100000 рублей.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Актуальные новости о «Регионе добрых дел» можно узнать на странице комитета молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru