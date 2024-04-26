Мурманские предприятия получили в I квартале 2024 года 90 млн рублей льготных займов

За I квартал 2024 года поддержку в виде микрозаймов по льготным процентным ставкам получили более 45 предпринимателей.

Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (НМКК «ФОРМАП») было подписано 72 договора микрозайма на сумму 89,6 млн рублей, что больше на 10 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По словам директора НМКК «ФОРМАП» (Фонд) Андрея Дочкина, в регионе действует девять программ льготного финансирования предприятий по линии ГосМФО. Каждый предприниматель может подобрать для себя подходящий вид поддержки. Кредитными продуктами фонда на привлекательных условиях могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Мурманской области. Фонд предлагает займы бизнесу на различные цели по низкой стоимости без дополнительных платежей и скрытых комиссий (сумма займа до 5 млн рублей, срок до 3 лет, процентные ставки от 5 до 12 % годовых).

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, под приоритетные условия попадают субъекты предпринимательства из моногородов и ЗАТО, представители молодежного предпринимательства и, конечно же, предприниматели-женщины. При содействии государства можно начать свое дело или же вложить финансовые средства в уже действующий бизнес. Данный вид поддержки оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С более подробной информацией о микрофинансировании можно ознакомиться на официальном сайте фонда.

Фото: https://gov-murman.ru