Мурманские проекты «Старость в радость», «Ковдор – столица Гипербореи», «Зелёная волна» - финалисты Национального рэнкинга «Наш вклад»

57 проектов представила Мурманская область для Национального рэнкинга «Наш вклад» по итогам 2021 года. «Наш вклад» - первый в России рэнкинг, оценивающий вклад бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в реализацию национальных проектов и достижение национальных целей.

71 компания и общественная организация вошли в число финалистов Национального рэнкинга «Наш вклад» и получили статус «Партнёр Национальных проектов». Статус является официальным подтверждением вклада бизнеса и НКО в решение государственных задач достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.

61% компаний-финалистов предоставили информацию об объёме добровольных социальных инвестиций, который превысил 4 млрд рублей.

Как сообщают «Национальные проекты России», вложения ресурсов со стороны НКО и крупного бизнеса в национальные составляющие ESG оказались в основном региональными. Среди наиболее активных регионов — Мурманская область (57 программ), Красноярский край (53 программы), Кемеровская область-Кузбасс (47 программ), а также Москва, Краснодарский и Пермский края, Томская область — (по 46 программ).

Наиболее популярные нацпроекты для участия — «Образование», «Экология» и «Демография». Большая их часть реализуется НКО (38% финалистов), на крупный бизнес приходится 34%, на средний — 7%, малый — 11%, госкорпорации и госкомпании – 10%.

Из числа проектов Мурманской области:

Фонд «Старость в радость», ставший инициатором создания в стране системы долговременного ухода, заботится о пожилых людях, не только живущих у себя я дома, но и в стационарных учреждениях (национальный проект «Демография»). Для этого он помогает домам престарелых и ПНИ своими методиками и наработанной практикой.

Команды ответственных за внедрение СДУ этих учреждений и руководители проходят обучение по программам фонда.

Специалисты фонда посещают стационары для проведения мастер-классов по применению методик долговременного ухода за пожилыми людьми, мониторят происходящие изменения. При этом для каждого учреждения составляются свои рекомендации по внедрению СДУ, а их реализация сопровождается индивидуальными консультациями.

Знакомство с новыми методиками ухода и стационарозамещающими технологиями позволяет персоналу на практике улучшать качество жизни пожилых людей и инвалидов, живущих в интернатах.

Проект «Ковдор – столица Гипербореи» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на развитие туристического потенциала Мурманской области. Программа эволюционирует от брендирования и раскрутки территории к созданию уникального туристического предложения по событийному туризму (Гиперборейский Новый год, Гиперборейский травелог) и далее к турпродуктам по активному и познавательному туризму и развитию инфраструктуры гостеприимства. Проект – успешный кейс по развитию территории на основе идентичности, культуры, брендирования и туризма – на 2021 г. победил в восьми федеральных конкурсах. Благодаря проекту дан старт развитию города как центра туризма и проведения уникальных межрегиональных культурных мероприятий. В Ковдоре начались значимые инфраструктурные и экономические изменения: развивается медицина, создается парк Гиперборея, реконструируется городской ДК, местный музей выиграл уже два гранта Президентского фонда культурных инициатив, жители включаются в развитие туризма и т.д.

Экологический марафон «Зелёная волна» – инициатива нацпроекта «Экология» – направлен на благоустройство общественных пространств городов ответственности компании «РУСАЛ», а также на повышение уровня экологической культуры населения. «Зеленая волна» реализуется с 2017 года в рамках социальной программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании «РУСАЛ». Марафон включает в себя массовые акции по высадке деревьев, конкурс проектов по озеленению и экоинициатив, экологические субботники, лекции и семинары, тематические мастер-классы.