Мурманские работники стали чаще увольняться по собственному желанию

Аналитики hh.ru провели опрос среди соискателей и выяснили, по какой причине они уволились с последнего места работы. Оказалось, что доля россиян, которые написали заявление «по собственному», достигла максимальной отметки за последние десять лет. Добавим, что подобное исследование эксперты hh.ru проводят ежеквартально, начиная с 2015 года. Участие в опросе регулярно принимают не менее 10 тысяч соискателей.

По данным за IV квартал 2024 года, сразу 74% соискателей из Мурманской области уволились с последнего места работы по собственному желанию. Ещё в III квартале доля таких респондентов составляла 67%, год назад – 52%. Сегодня доля россиян и в том числе жителей Мурманской области, которые решили сменить работодателя сами, без воздействия внешних причин, находится на максимальном уровне за всю историю наблюдений – то есть, с 2015 года включительно. На самом низком уровне показатель находился в III квартале 2020 года, тогда лишь 46% соискателей рассказали, что ушли по собственному желанию.

В свою очередь, на минимальном за последние два года уровне сегодня находится доля тех соискателей, кого уволили по сокращению штата (всего 11%), а также за нарушение трудовой дисциплины (лишь 3% опрошенных назвали этот вариант). Увольнения в связи с сокращением штата чаще всего фиксировались во II квартале 2015 года, а также во II и III кварталах 2020 года – по 20% соискателей тогда рассказали, что их сократили на работе.

Согласно опросу за IV квартал 2024 года, чаще всего по собственному желанию увольняются юристы (81%), работники спорта и бьюти-индустрии (80%), менеджеры по продажам (79%), а реже всего – охранники, специалисты по безопасности (61%), домашний, обслуживающий персонал (66%) и топ-менеджеры (68%). В региональном разрезе наиболее высокая доля покинувших работодателя по собственному желанию наблюдается в Республике Карелия (89%), а самая низкая – в Ульяновской области (55%).

Под сокращение штата чаще всего попадают специалисты из профессиональных сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (16%), а также «Информационные технологии» и «Добыча сырья» (по 10%). Реже всего это происходит в сфере спорта и красоты (2%). Среди регионов причины ухода по сокращению штата чаще всего называли работники из Ульяновской области (19%), Орловской области (12%), а также Мурманской области и Забайкальского края (по 11%). Реже всего – из Вологодской области (1%).

«Для привлечения персонала современные работодатели применяют разные инструменты, среди которых и увеличение зарплатного предложения, и попытки заинтересовать сотрудников конкурентов. Как показал опрос облачной CRM-системы для рекрутинга «Talantix», 67% работодателей прибегают к прямому хантингу кандидатов. Это, а также разнообразие привлекательных вакансий на открытом рынке труда и привлекательные условия способствуют тому, что люди начинают смелее покидать «насиженные места» и переходить из компании в компанию», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга «Talantix» (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).

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