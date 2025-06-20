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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 12:00

Мурманские работники уходят в частичную занятость: средний доход «частичников» вырос уже на 18%

Аналитика hh.ru показывает, что рынок труда Мурманской области меняется. В частности, всё более популярной становится подработка и частичная занятость. 

Статистика hh.ru показывает, что уровень частичной занятости с начала года достиг достаточно высокого уровня. Работодатели Мурманской области разместили на hh.ru более 1,4 тысячи вакансий, предлагающих частичную занятость. За год востребованность работников, готовых трудиться в таком формате, выросла на 2%.

Больше всего предложений с частичной занятостью в регионе сейчас размещено в вакансиях для продавцов-консультантов и кассиров, курьеров. Также в топ по востребованности частичной занятости входят врачи, учителя и репетиторы, мерчандайзеры, водители, упаковщики, уборщики, официанты и администраторы. При этом наибольший доход в формате частичной занятости сегодня предлагают в вакансиях для местных водителей (порядка 174 тысячи рублей), курьеров (147 тысяч), врачей (97 тысяч), упаковщиков (84 тысячи рублей) и официантов (69 тысяч).

Параллельно росту спроса на работников, готовых трудиться в формате частичной занятости, в Мурманской области стали расти и предлагаемые зарплаты для таких работников. Теперь средний доход тех, кто имеет несколько проектов и не оформляется на работу в штат компании, достиг 65,3 тысячи рублей, что на 18% больше, чем в 2024 году. А максимальные зарплаты, которые готовы платить «частичникам», достигли 176 тысяч рублей.

Соискательский интерес к частичной занятости в Мурманской области есть и достаточно выраженный. За первые шесть месяцев 2025 года местные жители указали в более чем 5,8 тысячи активных резюме на hh.ru, что ищут работу именно в формате частичной занятости. Это на 69% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

«Наша аналитика также показывает, что чаще других частичную или проектную занятость выбирают местные соискатели от 19 до 30 лет. Часто это является попыткой увеличить свой доход путём набора нескольких проектов или дополнительного заработка к уже имеющейся постоянной работе. На втором месте по желанию найти подработку – подростки от 14 до 18 лет, на третьем – старшее поколение от 60 лет. И здесь также основной мотиватор перехода на частичную занятость – получение заработка через неполную занятость и возможности регулировать свой день и подстраивать его под себя», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад. 

При этом у работодателей отношение к частичной занятости разное. Так, если с работником взаимодействуют на временной основе и он просто участвует в проекте, то есть по сути является частично занятым – это воспринимается компаниями отлично. Через частичную занятость работодатели, столкнувшиеся со сложностью поиска и найма персонала, могут хоть как-то закрывать свои кадровые потребности: иногда проще нанять одного или несколько «частичников», чем год искать того самого единственного работника.

Но отношение работодателей к собственным сотрудникам, которые имеют подработку или частично заняты на других проектах или работы – скорее негативное. Большинство опрошенных hh.ru работодателей (67%) против такой активности своих сотрудников. Причём 19% опрошенных даже стараются разными методами отслеживать имеет ли их сотрудник подработку. И если такое выясняется, то 10% компаний готовы предложить внутреннюю подработку, чтобы человек оставался в периметре компании и мог увеличить свой доход за счёт внутренних программ. 

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