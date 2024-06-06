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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.24 12:00

Мурманские работодатели нацелились на детей: число вакансий для подростков выросло. А дети стали искать летнюю подработку на 14% чаще

Аналитики hh.ru выяснили, что у местных компаний продолжает расти спрос на работников-подростков. Ситуацию с подростковой занятостью в северном регионе прокомментировала Ирина Святицкая, руководитель молодёжного направления hh.ru.

По итогам за май, на hh.ru размещено более 2 тысяч вакансий для соискателей с 14 лет. По сравнению с прошлым годом, количество таких вакансий выросло более чем в два раза, в первой половине мая 2023 их было около 700. Такой рост обусловлен существенным упрощением найма подростков, изменения были приняты в начале июня 2023 года.

По данным hh.ru, в среднем подросток на летних подработках может заработать около 50-60 тысяч в месяц. Самые высокие зарплаты в сфере логистики — около 70 тысяч рублей в месяц. По результатам исследования, проведенного hh.ru в мае, 20% подростков планируют работать летом официантами. Далее по популярности профессии курьеров и работников склада (по 10%), 9% школьников ищут подработку фрилансерами, а 7% — продавцами.

Более того, молодое поколение (до 18 лет) больше других настроено на подработку. Так, согласно опросу hh.ru, сразу 43% местных соискателей до 18 лет однозначно будут искать подработку этим летом. Причём за год интерес к подработке у этой возрастной когорты кандидатов вырос сразу на 14%. Причём у каждого третьего (29%) респондента до 18 лет сейчас уже есть подработка.

Сейчас на портале можно найти достаточно вариантов для летней подработки в регионе. Например, федеральная торговая сеть ищет велокурьера в супермаркет, который будет доставлять заказы из магазинов клиентам за зарплату до 120 тысяч рублей на руки.

В Мурманской области есть и другие варианты работы на лето для школьников или подростков:

¾   Вакансия помощника в кафе: нужно будет заниматься заказами и готовкой фастфуда за зарплату до 55 тысяч рублей;

¾   Предложение для продавца-кассира для соискателей с 16 лет: выкладка товара, замена ценников, консультирование покупателей за зарплату от 50 тысяч рублей;

¾   Вакансия сборщика заказов: предлагаются смены до 7 часов и обучение с наставником;

Можно найти и удалённую работу, к примеру, ассистентом-копирайтером: предлагается заниматься написанием текстов и решением личных и бизнес-задач от руководителя.

На что стоит обратить внимание, при поиске летней подработки, чтобы не наткнуться на мошенников:

  • Если работодатель просит заплатить за обучение, тренинг или что-либо другое, чтобы устроиться на работу, это точно мошенничество;
  • Нет названия компании или конкретной должности в объявлении. «Крупная международная компания» или «требуются сотрудники в офис» - часто скрывают сетевой маркетинг; 
  • Если кандидату без опыта предлагают слишком высокую зарплату, это может быть мошенничество или работа, связанная с криминалом.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27495&page=1

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