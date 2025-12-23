Губернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регион
Мурманские работодатели назвали главные факторы ускорения найма персонала в 2025 году

За последние 6–12 месяцев 29% компаний СЗФО, в том числе в Мурманской области, использующих HR-автоматизацию, стали закрывать вакансии быстрее. Ещё 24% смогли сохранить прежний темп, об этом свидетельствуют данные исследования ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru

По данным опроса,* 43% вакансий закрываются в течение месяца. Чаще всего работодатели выходят на финального кандидата за 2-4 недели — так ответили 33% компаний. Ещё 5% находят сотрудника за 1-2 недели, и столько же — в течение первой недели после публикации вакансии. При этом 43% работодателей называют средним сроком найма период 1-2 месяцев, что характерно для более сложных ролей. Доля длительных закрытий — более двух месяцев — составляет лишь 15%.

Для ускорения найма 81% компаний Мурманской области сокращают количество этапов интервью, чтобы быстрее принимать решения. Всё активнее применяются современные инструменты: реферальные программы (43%), поиск в социальных сетях (29%), HR-tech-решения (19%), гибкие форматы работы (19%) и AI-технологии для сортировки резюме (14%).

«Результаты исследования показывают, что автоматизация уже напрямую влияет на скорость найма: 29% компаний региона, использующих HR-технологии, закрывают вакансии быстрее, а 43% — укладываются в срок до одного месяца. Это важно и для крупных работодателей, конкурирующих за дефицитных специалистов, и для малого и среднего бизнеса, где скорость закрытия позиций критична для операционной устойчивости. Автоматизация особенно заметно помогает в массовом подборе, где текучесть традиционно выше. Кроме того, оптимизация рутинных процессов снижает административные затраты на подбор в среднем на 38%, позволяя фокусироваться на работе с кандидатами», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы для рекрутинга «Talantix» (входит в HR-экосистему hh.ru).

 

 

* - опрос проходил в ноябре 2025 года, в нём принял участие 151 работодатель

