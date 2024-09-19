Мурманские работодатели подняли зарплату эйчарам на 11 тысяч рублей

В преддверии Дня рекрутёра эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты предлагают HR-специалистам, сколько хотят зарабатывать соискатели, а также на основе ряда исследований был подготовлен топ-фактов о специалистах сферы рекрутмента.

Факт 1. По России в целом спрос на эйчаров продолжает расти уже второй год подряд

По итогам за последние месяцы российские работодатели разместили на hh.ru более 65 тысяч вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги». Это на 16% больше, чем в начале осени 2023 года.

Наибольшее число вакансий в HR-сфере работодатели размещают для рядовых специалистов по подбору персонала – 39% или более 25 тысяч вакансий за последние месяцы. При этом по сравнению с 2023 годом у компаний на 41% вырос спрос на менеджеров по компенсациям, также на треть (+36%) выросла потребность в руководителях отдела персоналом. Директоров по персоналу также стали искать на 20% чаще. Меньше всего за год вырос спрос на бизнес-тренеров (прирост лишь на 1%).

В регионах СЗФО бизнесу потребовалось более 8 тысяч таких специалистов, что также на 20% превышает прошлогодние показатели.

В Мурманской области за последние месяцы местные работодатели искали более сотни новых эйчаров.

Факт 2. Зарплаты в сфере управления персоналом выросли в среднем на 12,8 тысячи рублей по стране (до 65,7 тысячи рублей)

В регионах СЗФО работодатели предлагают соискателям-эйчарам доход до 65 тысяч рублей, что превышает прошлогодние предложения лишь на 8,5 тысячи. В Мурманской области эйчар может заработать 70,7 тысячи рублей. За год возможный доход HR-специалиста в регионе вырос на 10,7 тысячи.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги», Мурманская область: