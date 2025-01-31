Мурманские работодатели стали чаще предлагать доход более 148000₽ - рейтинг самых высоких зарплат января

Эксперты hh.ru подвели первые итоги января 2025 года и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.

Аналитика местного рынка труда показывает, что средний доход, который может получить житель региона на данный момент, достиг 75,3 тысячи рублей. За год зарплатные предложения в Мурманской области выросли на 21%. В свою очередь доход более 148 тысяч рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. И по сравнению с прошлым годом местные компании стали на 14% чаще предлагать зарплату выше рынка (от 148 тысяч).

Между тем эксперты hh.ru также составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам за январь в Мурманской области, в который вошли:

Врач стоматолог-ортопед, от 200 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115617517 Шеф – повар, от 200 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115757647 Геолог, до 280 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/116087355 Программист 1С, до 250 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115261036 Менеджер проекта по развитию системы мотивации труда, от 170 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/114590889 Водитель категории Е, до 300 000 ₽ за месяц до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/86648218 Слесарь-ремонтник / Моторист горной специальной техники, до 260 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115399122 Главный инженер проекта по строительству многоэтажных жилых домов, от 200 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115345751 Оператор ЧПУ/Токарь-расточник, до 230 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/116070810

10. Маляр по металлу, до 200 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/113095102