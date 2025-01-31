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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 12:00

Мурманские работодатели стали чаще предлагать доход более 148000₽ - рейтинг самых высоких зарплат января

Эксперты hh.ru подвели первые итоги января 2025 года и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.

Аналитика местного рынка труда показывает, что средний доход, который может получить житель региона на данный момент, достиг 75,3 тысячи рублей. За год зарплатные предложения в Мурманской области выросли на 21%. В свою очередь доход более 148 тысяч рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. И по сравнению с прошлым годом местные компании стали на 14% чаще предлагать зарплату выше рынка (от 148 тысяч).

Между тем эксперты hh.ru также составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам за январь в Мурманской области, в который вошли:

  1. Врач стоматолог-ортопед, от 200 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115617517
  2. Шеф – повар, от 200 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115757647
  3. Геолог, до 280 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/116087355
  4. Программист 1С, до 250 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115261036
  5. Менеджер проекта по развитию системы мотивации труда, от 170 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/114590889
  6. Водитель категории Е, до 300 000 ₽ за месяц до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/86648218
  7. Слесарь-ремонтник / Моторист горной специальной техники, до 260 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115399122
  8. Главный инженер проекта по строительству многоэтажных жилых домов, от 200 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115345751
  9. Оператор ЧПУ/Токарь-расточник, до 230 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/116070810

10. Маляр по металлу, до 200 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/113095102

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