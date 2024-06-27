Мурманские работодатели стали на 21% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта

Ещё год назад местные работодатели всё чаще отдавали предпочтение соискателям с опытом. Теперь аналитика рынка труда показывает, что компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта, отмечают эксперты hh.ru.

За последний месяц местные работодатели разместили более 100 новых вакансий в ИТ-сфере, доступных как соискателям с опытом, так и без, то есть начинающим специалистам. В целом спрос на айтишников на рынке труда Мурманской области снизился на 15%, если сравнивать с началом лета 2023 года. Тем не менее, местные соискатели не оставляют надежд найти работу в ИТ-сфере этим летом. Так, мурманские айтишники за месяц разместили и обновили более 1 тысячи резюме, что на 2% больше, чем в начале лета 2023 года.

При этом объём вакансий именно для соискателей без опыта в ИТ-сфере Мурманской области по сравнению с прошлым годом вырос на 21%. Кроме того, стали появляться возможности стажировок для местных айтишников. Таким образом, компании показывают, что становятся более гибкими в подборе востребованного персонала, что логично на фоне возрастающего дефицита кадров даже в такой высококонкурентной среде, как ИТ-сфера.

Также спрос на ИТ-персонал толкает местные компании к повышению средней предлагаемой зарплаты. Так, сейчас предлагаемый в ИТ-сфере Мурманской области доход уже достиг 64,3 тысячи рублей, что на 5,8 тысячи больше, чем в начале лета 2023 года.

В топ-5 самых востребованных специальностей в ИТ-сегменте северного региона за прошедший месяц вошли профессии системный администратор (22% вакансий от всего объёма в отрасли за месяц), программист/разработчик, специалист техподдержки, руководитель проектов, специалист по инфобезопасности.

На представленные выше профессии приходится свыше 80% вакансий от всего объёма предложений в ИТ-сфере города и области за последний месяц.