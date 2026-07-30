Мурманские рестораны присоединились к международному фестивалю «TAIGASTRO»

Мурманские рестораны «SAMPO» и «Грэй Гус» присоединились к шестому международному фестивалю «TAIGASTRO». Его главная миссия — популяризация местных продуктов в регионах России и возрождение гастрономического наследия. По правилам фестиваля заведения-участники готовят для гостей особые дегустационные сеты из трёх блюд и напитка на основе локальных продуктов: так шеф-повара демонстрируют гостям вкус и характер своего региона.

Ресторан «SAMPO» подготовил сет под названием «Хвоя» — признание в любви к Северу. Гостям предлагают гравлакс из гребешка («Там, где начинается море»), оленину на гриле («Тропами северного оленя») и десерт с облепихой («Август»).

Ресторан «Грэй Гус» представил сет на основе продуктов тайги и Кольского полуострова. В него вошли блюдо «Солнце тайги» с лесными грибами и красной икрой, филе оленя с кедровой кашей, пармезаном и копченой черникой, а также сорбет из морошки с бисквитом из варенья шишек и можжевеловой эспумой.

Заказать специальные сеты жители и гости Мурманска могут в заведениях-участниках до 16 августа.

«Поддержка локальных производителей и продуктов — важная часть креативной экономики региона. Подобные проекты позволяют нашим рестораторам расти и выходить на федеральный уровень, а Мурманской области — закрепляться на гастрономической карте страны. В дни фестиваля обязательно попробуйте авторские блюда: шефы не просто готовят еду, они рассказывают истории про наш Север», — прокомментировала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

В этом году фестиваль объединил более 500 ресторанов из России и других стран мира.

Фото предоставлено ресторанами «SAMPO» и «Грэй Гус»: https://gov-murman.ru/info/news/571882/#&gid=1&pid=1