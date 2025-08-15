Мурманские ритмы лета по выходным

В регионе продолжаются мероприятия в рамках проекта «На Севере — лето», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Проект предлагает разнообразные программы для школьников, включая мероприятия в школьных лагерях с участием культурных учреждений, а также мастер-классы в библиотеках для представителей старшего поколения.

На флагманской площадке в областном центре проводятся пленэры, экскурсии и вечерние программы под открытым небом.

«Мелодии мурманского лета», которые так полюбились мурманчанам, продолжаются.

17 августа в 14.00 в парке «Кольский» (просп. Кольский, 101) выступит группа «Белые Сопки».

24 августа в детском городке «Сказка» свою программу представит группа «Нэвика».

31 августа в Центральном сквере возле ДКиНТ им. С.М. Кирова проводим лето под музыкальные композиции группы «Роджер».

Кроме того, каждое воскресенье в 15.00 потанцевать и просто провести время в кругу друзей можно на танцевальной площадке «Летние ритмы города» в ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1).

