Мурманские сады признаны лучшими

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретился с победителями Всероссийского смотра-конкурса «Достижения образования», который проводился в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки.

Победителями конкурса стали два мурманских детских сада: № 15 (ул. Баумана, 26, просп. Кольский, 95а) и № 73 (ул. Юрия Гагарина, 10, ул. Павлика Морозова, 5).

– Здесь главный показатель – стабильность. Мурманское образование всегда показывает высокий уровень, – отметил Андрей Сысоев. – Особенно приятно, что отмечены детские сады, ведь основы успешного будущего ребенка закладываются в самом раннем возрасте.

МБДОУ № 15 расположено в двух зданиях. Садик посещают более 440 дошколят, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). В детском саду созданы необходимые медико-социальные условия для всех категорий воспитанников. Оборудованы кабинеты учителей – логопедов, педагога-психолога, постоянно обновляется оборудование физкультурного и музыкального залов. Педагоги МБДОУ – участники профессиональных конкурсов на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.

Детский сад № 15 также располагается в двух зданиях. Здесь занимаются более 140 воспитанников, в том числе 39 детей с ограниченными возможностями здоровья. 79% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. В учреждении созданы все условия для осуществления коррекционно-развивающей работы. Все групповые, спальные, раздевальные комнаты и кабинеты специалистов оснащены необходимой детской мебелью, материалами для образовательной работы, обучающими и развивающими играми, современным оборудованием.

В завершении встречи Андрей Сысоев поблагодарил коллективы образовательных учреждений за высокие и заслуженные результаты и пожелал дальнейших успехов.