Мурманские самбисты успешно выступили на Чемпионате и Первенстве СЗФО по самбо

Самбо – не просто спорт, это дисциплина, которая закаляет характер и силу воли. С 20 по 21 декабря в Сыктывкаре состоялся Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа России по самбо.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Мурманской, Псковской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Архангельской и Вологодской областей, а также Карелии и Коми.

Воспитанники мурманской СШ № 13 отличились в классическом и боевом самбо, заняв призовые места.

Как сообщает администрац2ия города Мурманске, в поединках женщин (классическое самбо) 1-е место завоевала Мария Гусева; 2-е место — у Анфисы Черновой; 3-е место — Елена Прудникова.

Среди мужчин (классическое самбо) на первую ступень поднялся Данил Друшляков; 2-е место — у Руслана Тарасова.

В дисциплине «боевое самбо» «золото» завоевал Арсений Герасимов; 2-е место — у Руслана Тарасова, Данила Друшлякова и Дмитрия Филатова.

Спортсменов подготовили тренеры Виталий Аспер, Никита Горохов, Леонид Давыдов, Павел и Марина Гольнева.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31588&page=1