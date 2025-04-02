Мурманские семьи получили сертификаты на покупку или строительство жилья

Сегодня в Мурманске состоялось торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений молодым семьям, достигшим возраста 36 лет. Документы мурманчанам передал первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев.

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!» с 2022 года на территории Мурманской области начала действовать программа по улучшению жилищных условий молодых семей, достигших возраста 36 лет. Всего за период с 2022 по 2025 год включительно обладателями свидетельств стали 156 семей, достигших возраста 36 лет.

— До 2022 года северяне, заявившиеся на участие в программе по улучшению жилищных условий для молодых семей, исключались из списка получателей по достижению супругами 36-летнего возраста. Особенно было обидно за тех, кто отстоял в очереди на получение свидетельства по несколько лет, — отметил глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Размер социальной выплаты, которая предоставляется на улучшение жилья, составляет 35% от расчётной (средней) стоимости жилого помещения для семей с детьми и 30% для семей без детей. Оставшуюся сумму семья должна изыскать самостоятельно, например, использовать собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, регионального материнского (семейного) капитала, а также средства ипотечных жилищных кредитов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29691&page=1