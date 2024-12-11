Мурманские шахматисты завоевали медали на первенстве Северо-Запада

В Санкт-Петербурге завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по шахматам. В турнире участвовали более 600 спортсменов из восьми регионов Северо-Запада в шести возрастных категориях. Они сразились в классических шахматах, рапиде и блице.

Турнир, который длился две недели, проходил по швейцарской системе в 9 туров по классическим шахматам и рапиду, и в 11 туров – по блицу. Мурманскую область представляли девять шахматистов из Мурманска и Апатитов.

По результатам первенства наилучшие результаты среди северян продемонстрировал воспитанник Мурманской областной спортивной школы Кирилл Коноплев, в активе у которого две серебряные медали – в рапиде и блице среди юношей до 15 лет. Ещё одну «бронзу» завоевала юная шахматистка из Апатитов Таисия Талых, опередив в турнирной таблице первенства среди девушек до 13 лет более 30 соперниц.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в ближайшее время заполярным шахматистам предстоит сразиться на областном чемпионате. Соревнования пройдут с 13 по 15 декабря на базе Мурманской областной спортивной школы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/