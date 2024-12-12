Мурманские школьники — обладатели грантов ПАО «НОВАТЭК»

В школе №36 города Мурманска состоялось торжественное вручение сертификатов победителям конкурсного отбора программы грантов для обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений города Мурманска, которая реализуется ПАО «НОВАТЭК» в Мурманской области с 2024 года.

Гранты компании присуждены 15 мурманским школьникам 5-11 классов и одному учителю, достигшему высоких результатов в педагогической работе.

Ребята-победители - не просто имеют отличные показатели в учёбе, они — участники и победители всероссийских конкурсов и олимпиад, соревнований исследовательских работ, фестивалей и научных конференций, региональных и международных мероприятий.

Участие в церемонии награждения приняли глава города Мурманска Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин.

Как отметил Юрий Сердечкин, под патронажем компании «НОВАТЭК» в школе №36 с 2021 года открыты профильные технологические физико-математические классы, а в прошлом году при финансовой поддержке предприятия в реконструированной школе №1 появились современная мебель и учебное оборудование. Кроме того, на средства компании в Мурманске продолжается реконструкция бывшего кинотеатра «Родина», на базе которого будет открыт первый в России центр цифрового искусства «Муза», где мурманчане смогут получать дополнительное образование в сфере информационных технологий.

— Благодарю компанию за активное участие и помощь мурманчанам. Уверен, при такой поддержке мотивация наших талантливых ребят и педагогов будет только расти, а новые успехи не заставят себя долго ждать, — сказал глава города Мурманска.

— Активная позиция детей, желание себя проявить в любом направлении — мы стараемся это поддерживать. Потому что в будущем эти навыки будут востребованы, и будут полезны как самим детям, так и компании «НОВАТЭК». Всех активных учеников, которые хотят себя проявить, мы ведем и в будущем приглашаем к себе на работу, чтобы они могли проявить себя у нас, — отметил Петр Оборин.

— В рамках соглашения правительства Мурманской области с ПАО «НОВАТЭК», которое губернатор Андрей Чибис заключили на экономическом форуме, в заполярной столице, например, компания участвует в ремонте и закупке оборудования для Мурманского индустриального колледжа. В филиале колледжа в Росляково подготавливается 4 лаборатории. Компания вкладывает десятки миллионов рублей в создание учебных пространств, — рассказала Анна Головина. — Принципиально важно, что в грядущем году в рамках соглашения компания планирует участвовать в проектах, которые запланированы в рамках реализации мастер-планов, которые одобрил президент Владимир Путин.

Сертификаты обладателей грантов ПАО «НОВАТЭК» по итогам 2023-2024 учебного года вручены:

— Константину Родионову, обучающемуся 5 класса муниципального бюджетного учреждения города Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №31» имени Л.В. Журина,

— Анастасии Пономаревой-Руновой, обучающейся 7 класса гимназии №3,

— Ивану Орловскому, обучающемуся 8 класса гимназии №2,

— Софье Тымчишиной, обучающейся 7 класса гимназии №10,

— Савве Саломатину, обучающемуся 8 класса гимназии №2,

— Герману Клишеву, обучающемуся 8 класса Мурманского политехнического лицея,

— Фёдору Залесному, обучающемуся 11 класса Мурманского политехнического лицея,

— Игорю Жукову, обучающемуся 11 класса Мурманского академического лицея,

— Михаилу Сорокину, обучающемуся 10 класса Мурманского политехнического лицея,

— Никите Каирову, обучающемуся 10 класса Мурманского академического лицея,

— Вячеславу Андрианову, обучающемуся 10 класса Мурманского политехнического лицея,

— Екатерине Паюсовой, обучающейся 11 класса Мурманского политехнического лицея,

— Алексею Павлову, обучающемуся 11 Мурманского политехнического лицея,

— Екатерине Морозовой, обучающейся 11 класса Мурманского политехнического лицея,

— Егору Румянцеву, обучающемуся 11 класса Мурманского политехнического лицея.

Обладателем гранта ПАО «НОВАТЭК» по итогам 2023-2024 учебного года также стала учитель физики Мурманского политехнического лицея Мария Геннадьевна Клименко.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29029&page=1