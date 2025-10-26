Мурманские школьники — среди лучших юных исследователей России!

С 20 по 22 октября в Москве проходили Национальные соревнования юных исследователей и разработчиков «Шаг в будущее, ЮНИОР», которые собрали талантливых школьников со всей страны.

В составе делегации Кольского Заполярья достойно выступили и юные мурманчане — учащиеся Губернаторского лицея, школы №31, гимназий № 2, 7, 8, 10 и Мурманского международного и политехнического лицеев.

Ребята стали победителями и призёрами в секциях: «Технологии будущего своими руками»; «Математические лабиринты и информационные магистрали»; «История: сохраняя прошлое, создаём будущее»; «Мир вокруг нас: события, общество, связи».

Кроме того, мурманские школьники были отмечены дипломами «За научную глубину исследования» и «За лучшее представление работы», а также получили научно-популярные журналы, книги, технологичные и сладкие подарки от организаторов.

Как сообщает администрация города Мурманска, помимо соревнований, участники посетили экскурсии и мастер-классы на научно-технологических площадках МГТУ имени Н.Э. Баумана, ВДНХ и музеях столицы.

Гордость Мурманска — это талантливые, увлечённые наукой дети, которые уверенно делают шаг в будущее!

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31140&page=1