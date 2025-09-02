Мурманские школьники 1 сентября посетили «Город профессий»

Ярким событием уходящего лета для мурманских школьников стал общегородской праздник День знаний, который прошёл 1 сентября в центре города.

На площади перед ГДЦ «Меридиан» развернулся «Город профессий», где юные мурманчане смогли познакомиться с работой врача, спасателя, моряка, художника, геолога и других важных на Кольском полуострове специалистов.

Как сообщает администрации города Мурманска, на главной сцене города прошёл фестиваль «Школа Арктик-фест», участниками которого стали воспитанники Детской театральной школы, Центра досуга и семейного творчества, Первомайского дома детского творчества, Детской музыкальной школы №1, Мурманского колледжа искусств, Дома детского творчества им. А. Бредова, Дома детского творчества им. А. Торцева и Центра культурного развития, «Прометей» (ЗАТО Александровск).

Увлекательные мастер-классы, интерактивные игры и специальные задания помогали школьникам узнать больше о профессиях, востребованных в регионе.

Кульминацией веселого праздника по уже сложившейся доброй традиции стало угощение мороженым от ГК «Петрохолод».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30751&page=1