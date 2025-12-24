Мурманские школьники едут в гости к Деду Морозу

В увлекательное новогоднее путешествие в вотчину Деда Мороза в городе Великий Устюг вчера отправились 94 мурманских школьника.

Ребята посетят главную резиденцию волшебника, познакомятся с работой почтовой службы Деда Мороза, смогут побывать в уникальной кузнице и Доме мод.

После Великого Устюга путешествие продолжится в Москве. В ходе поездки юные мурманчане посетят «Царь-макет», прогуляются по украшенной огнями Красной площади и ознакомятся с экспозицией легендарного выставочного комплекса ВДНХ.

Как сообщает администрация города Мурманска, поездка займёт 7 дней, за это время мальчики и девочки смогут узнать много нового и получить яркие впечатления.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31596&page=1