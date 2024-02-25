Мурманские школьники и студенты встретились с военнослужащим Северного флота Героем России Александром Панасюком

Мурманские школьники и студенты встретились в городе-герое Мурманске с военнослужащим Северного флота Героем России старшим прапорщиком Александром Панасюком

Организатор встречи - Центр добровольчества и молодёжных движений. Она состоялась в рамках проекта «Арктический диалог» в зале общественного пространства «СОПКИ21А». Поговорить с Героем России Александром Панасюком пришли учащиеся мурманских школ, активисты общественных объединений, студенческих отрядов.

Старший прапорщик Александр Панасюк - техник корабельного истребительного авиаполка. В зону специальной военной операции он отправился добровольцем, исполнял обязанности заместителя командира взвода мотострелковой бригады Северного флота. Кавалер Ордена Мужества. Эту высокую боевую награду он получил за выполнение важного задания и сохранение жизней своих подчиненных – бойцов-североморцев.

Звание Героя России Александр Петрович был удостоен за то, что он вместе со своими боевыми товарищами взял укрепрайон противника и удерживал его несколько суток до прихода основных сил. Грамотное управление подразделением, активное маневрирование личного состава и кинжальный огонь позволили уничтожить до 20 человек живой силы противника, сохранив при этом жизнь и здоровье личного состава. Золотую Звезду Героя России Александру Панасюку вручил лично министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

На встрече со школьниками и студентами, которая продолжалась более часа, Александр Петрович рассказал о том, как принимал решение участвовать в специальной военной операции, какие трудности пришлось испытать, ведя бои с противником, о фронтовой дружбе и товариществе, о той поддержке, которую нашим бойцам оказывают многочисленные волонтёры.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вопросов было очень много, в том числе ребята интересовались бытовыми условиями, в которых приходится жить солдатам. Спрашивали ребята и о том, насколько страшно идти в бой и находиться под обстрелами и, конечно, о той самой операции по взятию и удержанию важной для наших войск высоты, за которую Александр Панасюк получил звание Героя России.

По окончанию встречи все её участники сделали коллективное фото на память.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502023@egNews