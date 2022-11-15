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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.22 16:30

Мурманские школьники осваивают программы дополнительного образования

В системе образования города Мурманска большое внимание уделяется разностороннему развитию школьников. В настоящее время учреждения дополнительного образования посещают более 18 тысяч юных мурманчан. При этом непосредственно в школах по дополнительным общеобразовательным программам занимаются более 5 тысяч детей.

Одним из главных направлений внутришкольной работы остаётся патриотическое воспитание. Наряду с изучением истории России и Мурманской области ребята посещают музеи, совершают экскурсии по региону и городам Российской Федерации. Более того, мурманские школьники - активные участники мероприятий, посвященных Дню Победы и другим знаковым историческим датам.

Как сообщает администрация города Мурманска, развивается кадетское и юнармейское движение. Например, 12 ноября в Мурманске прошёл смотр строя и песни школьных отрядов Мурманского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» «Равнение на Победу!». По итогам отбора лучшими были признаны отряды шести учреждений:

1 место - Кадетская школа города Мурманска;

2 место - Лицей №2;

3 место - Школа №31 имени Л.В. Журина;

4 место - Гимназия №7;

5 место - Мурманский политехнический лицей;

6 место - Школа №53.

Все эти отряды примут участие в Параде Победы 9 мая 2023 года.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23677&page=1

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