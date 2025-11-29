Сложно, но можно: в преддверии Нового года северяне смогут самостоятельно запастись живой ельюЛюдей тянет в море: до конца 2025 года завершат работы по первой обитаемой подводной станции Вангард, учёные протестировали гидрокостюм для защиты от акул
Мурманские школьники отправились в оздоровительный лагерь на Чёрном море

В пятницу 178 школьников из Мурманска отправились в оздоровительный лагерь на солнечное побережье Чёрного моря. Ещё 26 ребят выехали 26 ноября.

Как сообщает администрация города Мурманска, юных мурманчан ожидает насыщенная оздоровительная смена длительностью 17 дней.

Программа включает утренние зарядки, прогулки на свежем воздухе и разнообразные мероприятия, которые помогут укрепить иммунитет и восполнить запас сил и энергии в зимний период. А благодаря пересадке в Санкт-Петербурге ребята посетят с экскурсией культурные и исторические достопримечательности северной столицы, что сделает этот отдых не только полезным, но и познавательным, расширив кругозор и подарив незабываемые впечатления от знакомства с богатым наследием России.

 

 

