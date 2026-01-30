Мурманские школьники почтили ленинградцев, героически выстоявших в блокаду

В областном центре в детской библиотеке №15 прошёл памятный исторический час «Дорогу жизни вечно будем помнить…», посвящённый героизму участников обороны Ленинграда.

Событие было организовано в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и приурочено ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Гости мероприятия узнали о Дороге жизни — уникальной транспортной артерии через замёрзшее Ладожское озеро, которая стала спасением для сотен тысяч людей. По этому маршруту в осаждённый город доставляли продовольствие, медикаменты и вооружение, а также выводили детей и раненых.

Как сообщает администрация города Мурманска, в ходе встречи прозвучали отрывки из книги Ниссана Ходзы «Дорога жизни», в которых автор, сам переживший блокаду, рассказал о повседневных подвигах обычных людей. Дополнили повествование видеоролики и слайд-презентация, показавшие, насколько опасной и напряжённой была работа тех, кто обеспечивал функционирование этой жизненно важной трассы зимой и летом.

Мероприятие завершилось минутой молчания — символом памяти и благодарности тем, кто выстоял в самые тяжёлые дни войны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31792&page=1