Мурманские школьники познакомились с работой областного парламента

Встреча прошла в рамках программы мероприятий, посвящённых 30-летию Мурманской областной Думы.

Учащихся гимназии №8 областного центра тепло приветствовал депутат Михаил Белошеев. Он подробно рассказала им об истории Думы, о работе главного законодательного и представительного органа государственной власти в области, о представленных в нем политических партиях, а также о деятельности регионального молодёжного парламента.

- Один из главных принципов в работе законодателей Мурманской области – принцип открытости, - отметил депутат. - Стало хорошей традицией, что в стенах регионального парламента мы проводим открытые занятия для юных мурманчан. В этом, юбилейном для областной Думы году, они проходят особенно часто. Ребятам очень интересно не только послушать что-то из истории, но и побывать в залах, где принимаются важные для жителей региона решения, посидеть за рабочими местами депутатов.

В рамках встречи школьники приняли участие в мини-викторине, по итогам которой тех из них, кто особенно активно отвечал на вопросы, наградили памятными сувенирами.

- Было очень познавательно, - поделилась своими впечатлениями учащаяся 10 класса гимназии №8 Валерия Картугова. – Мне давно хотелось побывать в Мурманской областной Думе, но я не ожидала, что это посещение будет настолько интересным – с большим количеством общения, интерактива, вопросов и ответов. Узнала много нового, надеюсь, что эти знания пригодятся мне в будущем.

Завершилась встреча ознакомительной экскурсией по Думе и общим фото на память.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31174/