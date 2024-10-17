Мурманские школьники познакомились с работой областной Думы

В региональном парламенте 15 октября состоялась встреча-презентация «Знакомство с Мурманской областной Думой» для учащихся школы №58 столицы Заполярья. Мероприятие проводилось в рамках программы, посвящённой 30-летию Думы.

Школьников приветствовал председатель комитета по образованию и науке Алексей Гиляров. Он подробно рассказал им об истории и деятельности Думы, как законодательного и представительного органа государственной власти, этапах рассмотрения и принятия законов, а также ответил на многочисленные вопросы. Затем гости приняли участие в мини-викторине, самых активных наградили сувенирами от регионального парламента.

- Мы всегда рады видеть молодых северян в стенах Думы, но особое значение такие встречи приобретают в год юбилея, - отметил Алексей Гиляров. – За тридцать лет своего существования региональный парламент прошел путь от становления до зрелого института, заложив прочные основы парламентской культуры и эффективного взаимодействия с различными ветвями власти и общественностью. Сегодняшняя встреча – это ещё одна возможность познакомить школьников с работой главного законодательного органа власти области, дать им мотивацию больше интересоваться политической и общественной жизнью региона.

- Мы давно хотели побывать на экскурсии в Мурманской областной Думе, и сейчас такая возможность представилась, - рассказала учитель русского языка и литературы школы №58 Юлия Бабочкина. – Дети были рады познакомиться с её структурой, увидеть, где и как работают депутаты, как устроена законодательная власть нашего региона. По итогам экскурсии обязательно проведем классный час, где обсудим все, что сегодня узнали и увидели.

Завершилась встреча ознакомительной экскурсией по Думе и общим фото на память.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30935/