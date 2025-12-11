Мурманские школьники представили проекты, которые формируют технологическое будущее региона

На базе Мурманского политехнического лицея на этой неделе состоялись два крупных события для юных исследователей и изобретателей. Оба мероприятия давно зарекомендовали себя как важные точки роста для школьников, которые уже сегодня делают первые шаги в науку и инженерное творчество.

VIII муниципальный фестиваль «Вначале была идея...» объединил 41 участника из 11 образовательных организаций региона. Ребята представили проекты в четырёх направлениях: прикладные исследования, экспериментальная деятельность, инженерные решения и робототехника. Школьники продемонстрировали широкий спектр идей — от приборов для повседневной жизни до работ, связанных с актуальными задачами Арктики.

XII открытая муниципальная выставка «Молодые инженеры Мурманска — 2025» собрала 61 талантливого ученика из 8 школ области. Участники предложили проекты, ориентированные на практическое применение: экологические и энергетические решения, инженерные разработки, современные цифровые инструменты. Выставка стала не просто демонстрацией работ, а полноценной площадкой для общения с экспертами и получения рекомендаций для дальнейшего развития проектов.

По итогам работы экспертной комиссии дипломами победителей фестиваля «Вначале была идея...» награждены:

— Пахило Михаил, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10», 3 класс — проект «АЗОК: Автономный зарядно-осветительный комплекс», направленный на создание удобного источника питания и освещения;

— Городкова Екатерина, МБОУ МПЛ, 6 класс — работа «Использование БПЛА с ИИ для мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути», посвящённая повышению безопасности судоходства в Арктике;

— Ибрагимова Ясмина, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2», 6 класс — проект «Исследование поверхностного натяжения жидкости», представляющий систематическое экспериментальное исследование физических свойств;

— Веремчук Софья, МБОУ «Мурмашинская СОШ №1», 6 класс — работа «Феномен зрительного восприятия», раскрывающая особенности оптических иллюзий и механизмов зрения.

Помимо основных наград, школьники получили дипломы в специальных номинациях, таких как «За практическую значимость проекта», «За научный подход к исследованию», «За региональную значимость», «За творческий эксперимент», «За первые шаги в программировании», а также приз директора МПЛ и другие поощрения.

Эти награды позволяют отметить уникальные сильные стороны каждой работы — от смелости замысла до глубины анализа.

В рамках выставки «Молодые инженеры Мурманска — 2025» были определены проекты, которые получили финансовую поддержку для дальнейшей реализации. По итогам экспертной оценки присуждены: грант комитета по образованию администрации города Мурманска, грант МБОУ «Мурманский политехнический лицей», грант ФГБОУ ВО «Мурманский Арктический Университет», грант Мурманского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».

Отдельно талантливые участники отмечены специальным призом за защиту проекта на английском языке, наградой «Практическое воплощение идеи» (спецприз директора МПЛ), дипломами Молодёжного жюри, которое отметило работы, близкие по духу самим школьникам.

Оба мероприятия стали площадкой, где школьники делают первый осмысленный шаг в инженерно-техническую сферу. Поддержка талантливых детей в Мурманске — это не формальность, а реальная инвестиция в будущих инженеров, исследователей, технологов и преподавателей.

