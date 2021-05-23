Мурманская область. Арктика (16+)23.05.21 09:00
Мурманские школьники представят регион на Всероссийском фестивале
Мурманская хоровая студия «Созвучие» общеобразовательной школы №42 имени Е.В. Шовского стала лауреатом первой степени регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».
По итогам успешного выступления на региональном уровне хоровая студия «Созвучие» представит Мурманскую область на заочном этапе Всероссийского фестиваля.
Хоровая студия «Созвучие» работает в школе с 1991 года. Её основатели – отличники народного просвещения хормейстер Алла Михайловна Мартенс и концертмейстер Наталья Ефимовна Глазунова. Студия работает по программам музыкальных школ, поэтому в учебном плане, помимо хоровых занятий, есть такие предметы, как вокал, сольфеджио, фортепиано.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.05.21 21:11
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Григорий
19.05.21 11:27
это же какую память надо иметь, чтоб запомнить все, что нажито непосильным трудом! Трудно все-таки быть народным избранником. ну, а воспитанникам кадетской школы, с их неокрепшими умами, можно только
Гриша
19.05.21 09:17
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