Мурманские школьники принимают участие в мероприятиях «Недели безопасности российской Арктики»

С 3 по 7 апреля в общеобразовательных учреждениях города Мурманска проходят просветительские и профилактические мероприятия в рамках «Недели безопасности российской Арктики». Это уроки по пожарной безопасности, безопасности в природной и техногенной среде, в социуме, оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях, а также мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму.

Школьники принимают участие в беседах об освоении Арктической зоны РФ, о проблемах, с которыми сталкиваются люди, покоряющие северные территории. Для ребят также организованы экскурсии в музейно-выставочный центр ГУ МЧС России по Мурманской области и знакомство с пожарно-технической выставкой Центра противопожарной пропаганды и связей с общественностью УГОЧС и ПБ МО.

Как сообщает администрация города Мурманска, 7 апреля с 9.00 до 18.00 на улице Воровского мурманчане и гости города смогут увидеть технику спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Экспозиция будет работать в рамках «Недели безопасности российской Арктики».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24743&page=1