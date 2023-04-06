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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 15:30

Мурманские школьники принимают участие в мероприятиях «Недели безопасности российской Арктики»

С 3 по 7 апреля в общеобразовательных учреждениях города Мурманска проходят просветительские и профилактические мероприятия в рамках «Недели безопасности российской Арктики». Это уроки по пожарной безопасности, безопасности в природной и техногенной среде, в социуме, оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях, а также мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму.

Школьники принимают участие в беседах об освоении Арктической зоны РФ, о проблемах, с которыми сталкиваются люди, покоряющие северные территории. Для ребят также организованы экскурсии в музейно-выставочный центр ГУ МЧС России по Мурманской области и знакомство с пожарно-технической выставкой Центра противопожарной пропаганды и связей с общественностью УГОЧС и ПБ МО.

Как сообщает администрация города Мурманска, 7 апреля с 9.00 до 18.00 на улице Воровского мурманчане и гости города смогут увидеть технику спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Экспозиция будет работать в рамках «Недели безопасности российской Арктики».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24743&page=1

 

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