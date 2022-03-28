Мурманские школьники приняли участие в экологических мероприятиях в рамках акции «Час Земли»

26 марта во всем мире в 16-й раз проходила самая массовая экологическая акция «Час Земли». Мероприятие носит символический характер и призвано привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к ресурсам планеты.

В преддверии акции для школьников Мурманска прошли мероприятия, направленные на повышение экологической сознательности и сохранение окружающей среды.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, ученики 4-6-х классов гимназии №3 узнали, откуда в розетке берётся электричество, какую роль в этом играют повышающий и понижающий трансформаторы, какие виды источников энергии существуют и какие перспективы ждут атомную энергетику. Семиклассники приняли участие в квизе, посвящённом энергетике. Школьники собирали простейшие электрические цепи и управляли смоделированной цепной реакцией из костяшек игры «Дженга».

Для учащихся 5-х классов школы №56 Мурманска в молодёжном пространстве «БиблиоДвиж» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоялась командная интеллектуальная игра «Адреналин». Каждый из туров включал 5 вопросов, посвящённых окружающей среде, экологии и атомной энергетике.