Мурманские школьники с радостью посещают летние оздоровительные лагеря

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин совместно с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Татьяной Кусайко вчера побывали в летнем лагере в школе №1.

В прошлом году здесь была завершена масштабная реконструкция.

— Сейчас школа выглядит очень красиво и современно, а все благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и участию компании «НОВАТЭК» в закупке необходимого оборудования, —- отметил Юрий Сердечкин.

На базе учреждения открыт городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. В нём отдыхают 135 ребят. Каждый день вожатые организуют интересные мероприятия, начиная от настольных игр и заканчивая походом в кино или на экскурсию.

В ходе рабочего выезда Юрий Сердечкин и Татьяна Кусайко пообщались с молодыми учителями и школьниками.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27517&page=1