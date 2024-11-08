Мурманские школьники сдают нормы ГТО

В Мурманске с 6 по 9 ноября на базе спортивной школы олимпийского резерва №4 и в спортивном комплексе «Авангард» проходит муниципальный этап соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для участников II-VI ступеней.

В соревнованиях участвуют 450 школьников в возрасте от 8 до 17 лет, которые демонстрируют свои физические способности и уровень подготовки в дисциплинах, соответствующих требованиям комплекса ГТО. Многоборье включает в себя бег, прыжки в длину, подтягивание на перекладине, плавание и другие испытания.

Как отмечает администрация горда Мурманска, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» включает три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Он направлен на оценку физического состояния человека, включая силу, выносливость, гибкость и точность.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28806&page=1