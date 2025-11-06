Мурманские школьники сдают нормы ГТО

730 учащихся образовательных учреждений города-героя от 6 до 17 лет стали участниками муниципального этапа соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Сегодня стартовал первый день сдачи нормативов. Как сообщает администрация города Мурманска, в спортивном зале Мурманского международного лицея юные атлеты продемонстрировали силу, ловкость и выносливость. Участники стремились показать свои лучшие результаты в различных испытаниях: беге на разных дистанциях, в том числе челночном, прыжках в длину, подтягиваниях, отжиманиях.

Впереди у мультиспортсменов ещё одно испытание – заплыв на дистанцию 50 метров, который пройдёт 8 ноября.

Победители муниципального этапа войдут в состав сборной команды Мурманска и будут представлять город на региональном этапе Фестиваля ВФСК ГТО, который состоится 13 декабря.

