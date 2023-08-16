Мурманские школьники создали аудиогид к экспонатам областного краеведческого музея

Мурманские школьники создали аудиогид по областному краеведческому музею. Работа над путеводителем проводилась в рамках музейно-образовательного проекта «Школа школ». Это обучающая программа, которая проводится совместно некоммерческим партнерством АДИТ и компанией izi.TRAVEL – крупнейшей платформой аудиогидов.

Суть проекта заключается в самостоятельной интерпретации музейных предметов подростками и создании ими аудиогидов. Ребята выбирают предметы или локации, с помощью кураторов готовят о них интересные рассказы, рисуют иллюстрации, записывают истории на диктофон или в студии, после чего аудиогиды становятся доступны всем желающим в приложении или на сайте izi.TRAVEL.

Именно такую работу одиннадцать мурманских школьников – воспитанников технопарка «Кванториум», провели в краеведческом музее с апреля по июнь. Ребята внимательно изучили экспозицию, а потом с помощью опытных наставников и музейных работников сделали аудиогид для 14 экспонатов. Воспользоваться аудиогидом можно как на сайте izi.TRAVEL, так и во время посещения областного краеведческого музея.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, некоммерческое партнёрство АДИТ (Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии) – это организация, которая проводит конференции в разных регионах и инициирует профессиональную дискуссию о применении новых технологий в учреждениях культуры, в первую очередь, в музеях. В этом году конференция АДИТ впервые пройдет в Мурманске – при участии областного краеведческого музея её площадки с 19 по 25 августа соберут ведущих специалистов музейной отрасли страны и представителей заполярных муниципалитетов.

Фото: https://gov-murman.ru