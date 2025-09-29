Мурманские школьники стали победителями во Всероссийском турнире по робототехнике

В Калуге на территории передового Федерального технопарка профессионального образования прошёл первый Всероссийский турнир по робототехнике – одно из самых масштабных событий в сфере инженерного творчества.

Мурманчане Роман Шеин из гимназии №10 и Святослав Семчук, обучающийся в технопарке «Кванториум-51» центра «Лапландия», стали победителями в номинации турнира «Мобильная робототехника. Юниоры».

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 ребят из 17 регионов России. На площадках технопарка проходили состязания по промышленной робототехнике, беспилотным системам, прикладному программированию и сборке сложных механизмов. Для участников также прошли лекции ведущих специалистов, мастер-классы по актуальным технологиям и стратегические дискуссии о будущем цифровой экономики.

Отметим, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» особое внимание в Кольском Заполярье уделяется модернизации и оснащению образовательных площадок для развития талантов детей в этом направлении. Так, в 2025 году учреждения дополнительного образования региона впервые вошли в губернаторскую программу «Арктическая школа». В шести муниципалитетах появились площадки по робототехнике, программированию и другим техническим направлениям, а также центры беспилотных авиасистем. Более двух тысяч юных северян получили возможность заниматься в современных лабораториях и развивать свои способности. Также на базе Губернаторского лицея в Мурманске открылся передовой технопарк с VR-классами, подводными дронами, 3D-принтерами и судомоделированием.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554224/#&gid=1&pid=1